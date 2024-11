Mistermovie.it - Mister Movie | Ballando con le Stelle 2024, Anticipazioni Puntata 30 Novembre, Scaletta ed Eliminato

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La decimadicon lepromette scintille! Amanda Lear sarà la ballerina per una notte, mentre tre coppie si sfideranno per ottenere un posto nella gara. Chi riuscirà a conquistare il pubblico e la giuria? Scoprilo qui!con le30: Amanda Lear in pista e maxi spareggio per il ripescaggioLa pista da ballo dicon lesi prepara ad accogliere un nuovo imperdibile appuntamento. Sabato 30, il talent show di Rai 1 tornerà con la decima, ricca di sorprese e colpi di scena.Amanda Lear: la diva della musica internazionale in pistaUna delle novità più attese della serata è il ritorno di Amanda Lear nei panni di “Ballerina per una notte”. La cantante e attrice, icona di stile e sensualità, si esibirà in una performance che promette di lasciare il pubblico a bocca aperta.