La Sicilia fronteggia la peggiore siccità da oltre 20 anni

AGI - Nel 2024, laha affrontato ladegli ultimi 20, con serbatoi quasi vuoti e razionamenti idrici che hanno colpito fino a due milioni di persone. In risposta, le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza, con piani per gestire laattraverso la reintroduzione di impianti di desalinizzazione. Il lago di Caccamo, situato in, è mostrato in questa immagine di Copernicus Sentinel-2 acquisita il 25 luglio 2024. Il lago era uno dei più grandi della, ma il 1° agosto ha raggiunto solo 18 milioni di metri cubi rispetto alla sua capacità di 100 milioni di metri cubi. Lago di Caccamo