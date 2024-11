Leggi su Open.online

Diversi utenti sostengono che un’analisi delle acquediavrebbe riscontrato quantità impressionanti die di altri elementi strani, come l’otadratir e l’enoilgoc. La narrazione circola sui social attraverso delle scritte che accompagnano la foto delle auto distrutte dall’alluvione, ma non trova riscontro e risulta essere una presa in giro.Per chi ha frettaNon c’è alcun riscontro riguardo la fantomatica analisi delle acque.La narrazione riporta, oltre al, due elementi che non esistono: l’otadratir e l’enoilgoc.I due elementi inesistenti, se letti al contrario, sono degli insulti.Si tratta di una presa in giro.AnalisiLa falsa narrazione viene diffusa attraverso degli screenshot contenenti il seguente testo:Hanno portato ad analizzare un campione di acquadiin un laboratorio indipendente! Conteneva, alluminio, otadratir e enoilgoc in quantità impressionanti!Il post più datato risulta essere il seguente, pubblicato l’11 novembre 2024:Nessun riscontro e la presa in giroNon esiste alcun riscontro in merito a un’analisi delle acque e un rilevamento di