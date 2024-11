Rompipallone.it - Juve, arriva un colpo di scena clamoroso: il Big ha chiesto la cessione

Ultimo aggiornamento 30 Novembre 2024 9:07 di AlessiaLasi sta preparando per affrontare il Lecce alla 14^ giornata di Serie A, ma nel frattempo èto undiinaspettato.Continua l’emergenza in casaa causa degli infortuni; domani sera, domenica 1° dicembre, affronterà il Lecce in trasferta con parecchie defezioni e, ancora una volta, Thiago Motta dovrà reinventare la formazione. Nel frattempo è ancheta una notizia inaspettata: un big non è infatti contento e hala.L’agente del giocatore si sta infatti già muovendo per trovargli un’eventuale collocazione nuova, almeno stando a quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Il poco minutaggio, l’ambientamento che si è rivelato forse più difficile del previsto, qualche errore di troppo sul campo: insomma l’avventura del brasiliano con la Vecchia Signora sembrerebbe essere già alla fine.