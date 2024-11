Sport.quotidiano.net - Il ritorno del grande ex Bucchi. Dopo un inizio no Brindisi è rinata

Al Flaminio arrivae l’atmosfera anni ’90 sarà viva in tutti gli angoli del Palasport. Un po’ per la giornata speciale, dedicata a quel decennio, organizzata da Rbr, e un po’ perché al timone dei pugliesi ci sarà Piero, uno degli allenatori che hanno fatto la storia del Basket Rimini. Il 66enne coach bolognese è stato seduto sulla panchina biancorossa dal 1992 al 1999, prima come vice e poi (dal 1996) come capoallenatore.è stato capace di raggiungere una promozione in Serie A, di arrivare ai quarti di finale con Varese e di raggiungere la qualificazione alla Coppa Korac. Oggi guida unache ha cominciato malissimo, con una vinta e sette perse, ma che sembra aver svoltato da qualche settimana con quattro successi nelle ultime cinque partite. La classifica racconta di 10 punti totali, che valgono il -12 da RivieraBanca ma che rappresentano comunque un bottino sufficiente per puntare alla scalata playoff.