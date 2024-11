Il mistero delle mutilazioni bovine negli Stati Uniti | una questione irrisolta che alimenta sospetti e teorie extraterrestri

Leggi su Ilfaroonline.it

, da decenni, si verificano misteriosi episodi didi bestiame (Cattle Mutilations) che hanno sconcertato allevatori, forze dell’ordine e ricercatori. Income Oregon, Minnesota, Colorado, Nebraska e altri, i bovini vengono trovati morti in circostanze inspiegabili: privi di sangue, con organi rimossi con precisione chirurgica e in posizioni innaturali. Questo fenomeno, che risale almeno agli anni ’70 e forse anche più indietro,speculazioni che spaziano da rituali umani a interferenze.Il caso emblematico dei tori mutilati in Oregon: nel luglio del 2017, Colby Marshall, un gestore di ranch nell’Oregon, scoprì cinque tori mutilati in modo agghiacciante. Gli animali eranoprivati della lingua e degli organi riproduttivi senza che vi fossero tracce di sangue o segni di lotta.