Sport.quotidiano.net - Cremonese in trasferta. Incognita Sudtirol. Stroppa cerca il bis

Giovanni, dopo avere superato il malessere che lo aveva colpito in occasione della vittoria con il Frosinone nel suo ritorno sulla panchina grigiorossa, è pronto a guidare la rincorsa dellae a sfatare il tabù di un terreno ostico come il “Druso” di Bolzano, dove alle 15 saranno impegnati Bianchetti e compagni. Gli altoatesini, che ora sono guidati in panchina da Zaffaroni, hanno bisogno di punti, ma misterè deciso a far proseguire la rincorsa appena cominciata: "Ci attende una partita difficile sotto l’aspetto tattico, ma anche a livello tecnico e fisico. Ilha giocatori che sanno verticalizzare ed elementi che eccellono per leadership. Dobbiamo per lo meno pareggiare queste caratteristiche per portare a casa il risultato". L’allenatore lodigiano esamina poi le prerogative che la sua squadra sta mettendo in mostra: "Abbiamo evidenziato una grande capacità ad arrivare negli ultimi dieci metri.