Agi.it - Cade pentola con acqua bollente, grave bimbo di 3 anni

AGI - Undi 3è ricoverato in ospedale per le ustioni riportate in un incidente domestico avvenuto oggi a Città Sant'Angelo. Secondo le prime informazioni, il piccolo era a casa, quando accidentalmente ha fatto rovesciare unacon l', che lo ha colpito agli arti inferiori. Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato il bambino all'ospedale di Pescara. Il, che ha riportato ustioni sul 30 per cento del corpo, verrà trasferito al centro grandi ustionati di Napoli.