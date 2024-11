Anteprima24.it - Biancolino: “Lavorato tanto sull’attenzione, formazione? Vi dico”

Tempo di lettura: 2 minuti“Veniamo da un risultato positivo in Coppa Italia. Sappiamo di affrontare una squadra forte, una buona squadra che si trova nei piani alti della classifica. Sta a noi portare a casa un risultato positivo. Loro in casa non stanno facendo benissimo ma sappiamo di affrontare una squadra importante. In casa hanno conquistato punti importanti. Da parte nostra, dobbiamo affrontarla come ogni partita. Dobbiamo essere molto concentrati, concedendo poco”. Così il tecnico dell’Avellino, Raffaelein vista della gara di lunedì contro il Monopoli. “Sono tutte partite toste. Noi dobbiamo guardare in casa nostra, altrimenti ci possiamo distrarre dal nostro obiettivo – dice – E questo non possiamo permettercelo”.“Non mi sento in difficoltà perché so di poter contare su tanti calciatori.