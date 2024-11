Puntomagazine.it - Appello Fondazione Vassallo al Presidente ANCI Manfredi: “I comuni uniscano le forze”

IlDario: “Un gesto di giustizia e di tutela per ogni amministratore locale. L’prenda l’iniziativa e porti iitaliani a difesa della legalità”LaAngeloSindaco Pescatore, da anni impegnata nella promozione della legalità e nella tutela degli amministratori locali, la undeciso al nuovodell’Nazionale, il Sindaco di Napoli Gaetano, e a tutti iitaliani. L’invito è di seguire l’esempio del Comune di Fiorano Modenese, unendosi – collettivamente o singolarmente – per costituirsi Parte Civile nel processo per l’omicidio di Angelo, barbaramente ucciso il 5 settembre 2010.Il processo, che vede attualmente imputate quattro persone, non rappresenta solo l’occasione per fare giustizia su una vicenda drammatica, ma costituisce un momento cruciale per ribadire l’impegno delle istituzioni nei confronti della legalità, della giustizia e della protezione degli amministratori locali che lavorano ogni giorno a favore delletà.