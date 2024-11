Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2024 ore 17:45

DEL 29 NOVEMBREORE 17.20 FEDERICO DI LERNIABEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZEALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI ORTE IN ENTRALBE LE DIREZIONI PRESTARE ATTENZIONESUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRAFIUMICINO E DIREMAZIONESUDMENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E A24E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDORALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIASULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSICODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIAINFINE SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO AL GRA VERSOE RALLENTAMENTI DAL GRA A CASTEL DI DECIMA VERSO LATINADA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral