Ilrestodelcarlino.it - Traffico internazionale d’armi. A Franco Giorgi 5 anni e 4 mesi. E ci sono altre tre condanne

Dopo tree mezzo di udienze si è concluso ieri con quattroil processo riguardante undi armi che vedeva quale principale imputato un ascolano, l’81enne. Alle 15 in punto la presidente del Collegio del tribunale di Ascoli Alessandra Panichi (a latere Domizia Proietti e Angela Miccoli) ha letto la sentenza condannando a 5e 4di reclusione, a 3e 8il 56enne egiziano Gamal Saad Rezkalla Botros residente a Colli del Tronto, a 3ognuno il 35enne Sirage Zreg residente a Torino, e il 55enne venezuelano Paolo Rubin residente a Venezia. Il Collegio ha condannato tutti al pagamento delle spese processuali;e Botros dovranno pagare anche le spese della custodia cautelare.è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici; per cinque, invece, gli altri tre imputati.