Gqitalia.it - Tony Effe ha portato Gucci sul red carpet dei GQ Men of the Year 2024

Leggi su Gqitalia.it

L'anno ormai prossimo alla conclusione non verrà ricordato solo come l'anno di, ma anche come quello del consolidamento del rapporto tra il rapper romano e. Dalla presenza in prima fila allo show della Milano Fashion Week fino alla cover di GQ, quella trae il marchio italiano è una coppia che sembra non conoscere battute d'arresto. Anzi, sul tappeto rosso dei GQ Men of thehanno rilanciato con un look degno della fama di entrambi: un abito doppio petto grigio con motivo GG abbinato a una camicia tailored con collo a fiocco e creeper in pelle rossaRosso Ancora con dettaglio Horsebit. Sono alcuni dei pezzi forti del marchio nato a Firenze nel 1921 e del corso creativo firmato Sabato De Sarno. Ci sono il motivo GG e l'Horsebit, ma anche il Rosso Ancora e le creeper, viste in una delle ultime collezioni di