The Witcher 4 sarà più grande e migliore di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, promette CD Projekt RED

CDRED ha rivelato che Thepiùed anchedel terzo capitolo, cercando in questo modo di rassicurare i fan in merito alle qualità che contraddistingueranno questo nuovo gioco della serie.Dopo aver rivelato che questo quarto capitolo del franchise (contraddistinto dal nome in codice Project Polaris) ha raggiunto la fase di pieno sviluppo, Charles Tremblay, vicepresidente della divisione tecnologica di CDRED, ha rivelato nuove informazioni sul titolo nel corso di un’intervista con Eurogamer.net.Leggiamo quanto affermato dallo sviluppatore:“Ovviamente non dico chefacile, ma sono convinto che stiamo lavorando ad alcune cose molto interessanti e la speranza è che ciò consenta di mettere sul tavolo una solida dimostrazione delle nostre tecnologie.