The Fantastic Four | First Steps un attore misterioso compare sul set – video

The, unsul set –Sebbene le riprese dovrebbero concludersi questo fine settimana o all’inizio della prossima settimana, le telecamere stanno ancora girando per Thea Oviedo, in Spagna, e un nuovo intrigantedal set del reboot dei Marvel Studios è ora online.La clip dura solo pochi secondi, ma il filmato mostra un membro della troupe che spinge di corsa un individuo(molto probabilmente un uomo) oltre la telecamera con una coperta sulla testa per nasconderne l’identità.C’è la possibilità che si tratti semplicemente di uno degli attori principali, ma sembra altamente improbabile poiché li abbiamo già visti camminare sul/vicino al set in costume e il loro coinvolgimento nel progetto non è esattamente un segreto in questa fase.