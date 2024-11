Ilrestodelcarlino.it - Tapiro d’oro a Federica Pellegrini dopo l’esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le stelle: le anticipazioni

Venezia, 29 novembre 2024 -consegnato a: il "riconoscimento" targato “Striscia la notizia " finisce nelle mani dell'ex campionessa di nuoto. Arrivala cacciata da "con le" del suo partner. Nel video che anticipa la puntata del programma che andrà in onda questa sera 29 novembre alle 20.35 su Canale 5, Valerio Staffelli domanda alla Divina: "Adesso che non c'è più, ci dica francamente le stava sulle balle lui?". Non tarda ad arrivare la risposta di: "Mi stavano sulle balle questi suoi atteggiamenti". Nel post che accompagna il video che anticipa la puntata del programma satirico, si legge: "Si girava spesso a guardare Sonia Bruganelli, atteggiamento che mi stava sulle balle”. Sul profilo social laposta una foto in posa con ild'oro e il gesto dei vittoria.