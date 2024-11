Gaeta.it - Sviluppo del nuovo termovalorizzatore a Roma: appoggio cruciale da Unindustria

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il sindaco di, Roberto Gualtieri, sta promuovendo con vigore il progetto di unnella capitale, ricevendo supporto significativo dall’associazione. Questo sostegno potrebbe rivelarsi determinante per il lancio di un impianto che dovrebbe essere operativo nel 2025, a Santa Palomba. L’iniziativa si presenta come una risposta concreta ai problemi di gestione dei rifiuti in città, mirando a migliorare l’efficienza del ciclo di raccolta e smaltimento.Il sostegno diha espresso il proprioal progetto attraverso un comunicato ufficiale. Nel documento, l’associazione sottolinea come la costruzione delrappresenti una soluzione concreta a una crisi che ha afflittoper anni. Il messaggio diè chiaro: questa struttura non è solo una risposta alle esigenze della Capitale, ma un’opportunità diper l’Area di Santa Palomba, che contribuisce in modo significativo al PIL regionale.