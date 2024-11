Sport.quotidiano.net - Si potenzia l’attacco. Spagna alla Recanatese, manca solo l’ufficialità. L’ex rossoblù salterà la sfida con Chieti

Il crisma delnon c’è e non potrebbe esserci ma Stefanopuò essere considerato, a tutti gli effetti, un giocatore della. Già a disposizione dell’allenatore Lorenzo Bilò dovrà essere il valore aggiunto di una squadra che, in questo momento, ha davvero bisogno come il pane, di peso ed esperienza nel reparto offensivo. La carriera del 33enne attaccante ex Civitanovese parla chiaro: una lunghissima esperienza trascorsa, quasi tutta, nei caldi campi dilettantistici per ri-approdare poi nella nostra regione dove si è fatto valere, a suon di gol, anche a Porto Sant’Elpidio, Montegiorgio, Porto d’Ascoli e Loreto. Si è sempre contraddistinto per il grande carattere espresso in campo tanto da diventare uno dei beniamini delle tifoserie: non èta qualche leggerezza ed un pizzico di nervosismo di troppo (vedi le recentissime sette giornate di squalifica) ma tant’è.