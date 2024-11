Ilrestodelcarlino.it - Scoppia un incendio, scuola evacuata ad Ascoli: grande paura tra gli alunni

Piceno, 29 novembre 2024 - Mattinata diallaD'Azeglio, in Lungo Castellano, in pieno centro ad. Unsi è infatti sviluppato nel corso della mattinata nei locali sotterranei dell'edificio facendo evacuare personale espavento tra i ragazzi che lì frequentano lamedia. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco e sul posto è presente anche una pattuglia dei carabinieri. Da capire l'origine dell'