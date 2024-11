Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Torino vs Napoli, Conte non ha sbagliato sul Var e sul mercato del Club azzurro…

Artistico, Carnevali, Moratti, Montervino, Parlato, De Maggio, De Giuseppe e Graziani hanno partecipato a, trasmissione in onda sulle frequenze dia Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Edoardo Artistico, ex calciatore, è intervenuto quest’oggi a kisskiss:“? Si affronteranno due squadre che vengono da due momenti opposti, il Toro contro ogni aspettativa ha avuto una partenza razzo dopo l’infortunio di Zapata, ha perso tantissimo sotto il profilo del gioco e dei gol, Duvan è mancato tantissimo a Vanoli, mentre ilha una grande continuità a parte la prima giornata a Verona. Sono tifoso delanche se ho giocato aper tre anni. Lukaku? Criticato da tutte le parti, ma se vai vedere a fine campionato è un bomber che incide sempre, perancora di più visto è un giocatore che ti dà fiducia e che ha voluto fortemente.