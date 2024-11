Ilgiorno.it - PlayLab, a Milano il primo museo dei bimbi: la scienza è un gioco dai 3 ai 6 anni

– Ilnon si scorda mai: è l’ambizione di, dedicato interamente ai bambini dai tre ai sei. Quattrocento metri quadrati, nel cuore delNazionalee Tecnologia Leonardo da Vinci, che da domani potranno essere esplorati e vissuti. «Qui cinque stanze invitano a una danza cognitiva, a pensare con le dita e a toccare con il cervello», spiega Maria Xanthoudaki, direttrice Education del. La prima stanza è una “porta di ingresso“ speciale: si chiama “Where We Find Ourselves“ ed è a base di paesaggi sonori, con le installazioni dell’artista e film-maker Andrew Amondson e i nidi di Andrea Salvetti, oggetti da toccare e ascoltare prima di dare il via «all’apprendimento sudato e accaldato» che tanto piace ai bambini. Nella stanza “Le Beau Chantier“ possono creare mondi infiniti o indossare le forme create per loro dagli scultori e coreografi francesi, Yvan Clédat e Coco Petitpierre.