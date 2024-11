Inter-news.it - Pavard out un mese! Pronte due alternative per Inzaghi – CdS

Benjaminrimarrà fuori un. Il calciatore ha svolto gli esami all’Humanitas di Rozzano e ha subito una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Dueperdal Corriere dello Sport. INFORTUNIO – Benjaminsi è fermato al minuto 43 della partita tra Inter e Lipsia e ha subito in quel frangente una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il francese rimarrà fuori più del previsto, perché l’obiettivo è diventato quello di vederlo in Supercoppa Italiana. Ad inizio gennaio è quasi certa la sua presenza, contro il Cagliari il 28 dicembre è invece in dubbio. Simoneha duein mentefuori, ecco i nomi per sostituirlo!– Il primo nome per sostituireè ovviamente quello di Yann Aurel Bisseck.