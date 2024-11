Gaeta.it - Natale a Roma: torna Christmas World 2024 nella magica Villa Borghese

Dal 30 novembre, per un mese intero,si vestirà a festa per accogliere nuovamente, un evento amato da visitatori di tutte le età. Durante questo periodo, la celebre locationgnola diventerà un autenticoggio natalizio ricco di sorprese e attrazioni. Scopriamo insieme tutte le novità e le informazioni utili per partecipare a questo evento imperdibile.Un evento da non perderesi svolgerà dal 30 novembreal 6 gennaio 2025, invitando grandi e piccoli a vivere un'atmosfera calda e festosa. La manifestazione è caratterizzata da un percorso incantevole che si sviluppa su oltre 40.000 metri quadrati, arricchita da luminarie artistiche e scenografie affascinanti. Negli anni passati, il festival ha attratto più di un milione e mezzo di visitatori, e l'edizione di quest'anno promette di superare le aspettative con un programma ricco di eventi e nuove attrazioni.