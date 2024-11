Liberoquotidiano.it - Milano: in corso autopsia di Ramy, resta in coma giovane che guidava scooter

, 29 nov. (Adnkronos) - E' in, ventilato meccanicamente, il ragazzo di 22 anni, tunisino, cheloche nella notte tra il 23 e il 24 novembre, si è reso protagonista di una fuga lunga 8 chilometri fino allo schianto che ha portato alla morte diElgaml, 19 anni. Dal centro difino al Corvetto, inseguiti da una gazzella dei carabinieri, il presunto contatto tra l'auto e il mezzo a due ruote è ora al centro di un'inchiesta della procura e ha infiammato la periferia sud-est della città. Per ilalla guida dello, ricoverato e piantonato al Policlinico (potrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico), la gip Marta Pollicino ha convalidato l'arresto per resistenza aggravata e ha disposto gli arresti domiciliari - una volta che i medici avranno dato l'ok - data laetà e la disponibilità della sorella ad accoglierlo in casa.