Marcus Thuram ha segnato un altro gol di stile ai GQ Men of the Year

Se vi state interrogando tutti sul look diin occasione dei GQ Men of the, sappiate che l'attaccante dell'inter non ha disatteso le aspettative e da buon appassionato del mondo della moda, come ha dichiarato lui stesso a GQ qualche mese fa («Quando ero piccolo accompagnavo mia madre a fare shopping e mi perdevo a guardare dentro i negozi. Ma è solo quando sono entrato per la prima volta da Colette a Parigi che ho capito l’importanza dei capi, di come ogni fit ti facesse diventare una persona diversa») ha scelto di indossare un completo total black in pelle con pantaloni Chrome Hearts una delle realtà più affascinanti nell'universo luxury, e una camicia di Our Legacy.Il bello dellodiè che tanto in campo come fuori è un attaccante generoso che non si risparmia nel mixare brand anche molto diversi tra loro, ma con una storia importante: così, se per i boots ha scelto il modello icona di Timberland in una versione però lucida, per la scenografica pelliccia ha optato per Supreme X MM6, un capo cheha deciso di indossare lasciandosi ispirare proprio dagli scatti del nostro servizio di qualche mese fa, come ci ha confessato lui stesso durante la serata: «Quella foto con la pelliccia tirata dal bavero mi è piaciuto un sacco.