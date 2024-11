L’allenatore di Matilde Lorenzi | Dopo la botta non ha urlato Le reti di protezione? Non c’erano

Leggi su Open.online

Angelo Weiss, allenatore di, dice che la morte della promessa dello sci italiano «è una cicatrice che mi porterò dietro tutta la vita».è morta sulla pista Grawand G1 in Val Senales in Alto Adige. E lui era lì con lei. E oggi in un’intervista a La Stampa prova a ricostruire le fasi della discesa dell’atleta lo scorso 28 ottobre. «Un qualcosa di inimmaginabile. Ed oggi, ad un mese dalla tragedia, è ancora più complesso parlarne. È doloroso. Un dolore gigante. Sa cosa provo? Un dolore al cuore», dice a Irene Famà.La cadutaWeiss ricorda che«è caduta e ha sbattuto la faccia sul ghiaccio. Di incidenti e cadute, mi creda, da atleta e da allenatore ne ho viste molte. Mai così». Perché la dinamica è stata diversa: «Quando cadono, di solito le ragazze urlano dal dolore.