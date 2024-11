Calciomercato.it - Juventus, è UFFICIALE: salta un altro legamento, stagione finita

Ennesimo infortunio in casa bianconera:, il reportnon lascia scampoUna distorsione al ginocchio riportata nell’ultimo match e un responso medico che non lascia scampo: è l’ennesimo infortunio per il club bianconero., ennesimo infortunio: anche Pedro Felipe ko (LaPresse) – Calciomercato.itLaha infatti comunicato che il giovane difensore brasiliano Pedro Felipe ha rimediato infatti la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Il club bianconero ha confermato il tutto attraverso i propri canali ufficiali. Una maledizione infortuni in casa Juve che continua e che affligge, oltre alla prima squadra, anche la formazione under-23., ko anche Pedro Felipe: responsoPedro Felipe, talentuoso difensore centrale brasiliano classe 2004 arrivato dal Palmeiras lo scorso gennaio, ha collezionato fino ad ora dieci presenze nel campionato di Serie C con laNext Gen.