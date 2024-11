Formiche.net - Il piano italo-tedesco per l’Europa tra Iris2 e leadership spaziale

Nel cuore delle sfide globali e delle transizioni tecnologiche, Italia e Germania consolidano la loro partnership strategica, ponendo lo spazio al centro di un rinnovato impegno per la sovranità europea. A Berlino, durante il primo Forum Ministeriale previsto dald’Azione bilaterale, i ministri Adolfo Urso e Robert Habeck hanno tracciato una rotta comune che rafforza la cooperazione nei settori industriale, energetico, digitale e, soprattutto,.L’evento segna un anno dalla firma dello storico accordo tra i due Paesi, avvenuta nel novembre 2023, che non solo ha dato vita a una serie di gruppi di lavoro operativi ma ha anche aperto nuove prospettive per il futuro della Space economy europea. Al centro delle discussioni, il programma, concepito per garantire una connettività sicura e sovrana, e la necessità di una legislazioneche rifletta gli interessi degli Stati membri.