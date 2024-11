Bergamonews.it - ICityRank 2024, Bergamo leader dell’innovazione. Angeloni: “Per il dopo PNRR, serve un fondo nazionale”

Leggi su Bergamonews.it

tra le prime 8 citta più innovative d’Italia. A certificarlo è ICity Rank, la ricerca annuale sulla trasformazione digitale delle città italiane che restituisce una fotografia esaustiva sullo stato di avanzamento dei 108 Comuni capoluogo nel loro percorso di trasformazione organizzativa e tecnologica, realizzata da ForumPA. Ma l’occasione, per l’assessore competente Giacomo, a Roma per rappresentare il capoluogo, è anche quello per fare il punto della situazione e ripartire da qui per lavorare, oltre che per lanciare un monito, tutto politico, volto a lanciare una sfida al Governo sugli scenari futuri del.“I riconoscimenti che abbiamo ottenuto non solo ci fanno piacere, ma ci spronano a fare ancora meglio – spiega–. Per l’amministrazione comunale, infatti, questo non è mai un punto di arrivo, ma un punto di partenza.