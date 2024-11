Quotidiano.net - Gonars, in Friuli il campo di concentramento dimenticato

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 29 novembre 2024 – Secondo gli storici è stato il più grandediallestito in Italia dal fascismo e vi morirono di stenti centinaia di prigionieri: si stima che vi fu un tasso di mortalità simile a quello dei Lager nazisti non di sterminio. Siamo a, nella bassa friulana, e si potrebbe pensare, arrivando, di trovare tutte le indicazioni del caso, magari un museo, materiali d’informazione dettagliati. Non è così. Ai resti delsi può arrivare facilmente, ma solo usando Google Maps, che indica il “di” sostituendosi ai cartelli che non ci sono. Non c’è molto da vedere, in verità: una parte del muro perimetrale, seminascosto dall’erba; un sobrio monumento composto da quattro lastre in pietra verticali, ciascuna dotata di un mosaico che “illustra” la vita – la non-vita – che si faceva nel; i pennoni sui quali è possibile issare le bandiere nei giorni deputati alle commemorazioni.