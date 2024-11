Tvpertutti.it - Gemma Galgani sotto choc: una brutta notizia sconvolge Uomini e Donne

La nuova registrazione di, svoltasi giovedì 28 novembre 2024, ha regalato momenti intensi e inaspettati, soprattutto per. La torinese, da anni simbolo indiscusso del programma di Maria De Filippi, si è ritrovata al centro di una situazione che ha messo in discussione la sua relazione con Fabio Cannone, il cavaliere che sembrava aver riportato un po' di serenità nella sua vita sentimentale.Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, la puntata si è aperta con un filmato in cui Tina Cipollari ha ironizzato sulla relazione trae Fabio, portando nel camerino della dama alcuni capi di intimo in vista della serata insieme. Ciò che sembrava preludere a un momento di leggerezza si è trasformato in un nuovo incubo per la: una segnalazione su Fabio, accusato di avere una relazione in Spagna.