Fiorentina-Inter su Sky o Dazn? Ecco dove vedere la sfida

Leggi su Ilnerazzurro.it

vederla. Al ritorno dalla pausa l’è stata subito chiamata ad un trittico di partite ravvicinate. Spazzato via il Verona è in men che non si dica arrivato il momento dell’incontro casalingo di Champions League contro il Lipsia, match che sarà seguito immediatamente da un’altra trasferta in campionato, quella del Franchi con ladi Raffaele Palladino.vederla in tv e streaming, incontro in programma domenica 1° dicembre alle 18:00, sarà visibile sia sui canaliche su quelli Sky. Quanto asarà possibile accedere alla diretta tramite il suo sito o la sua applicazione con dispositivi quali PC, tablet e smartphone, oppure attraverso l’ausilio di dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Passando a Sky il canale dedicato sarà invece quello di Sky Calcio, con streaming disponibile su Sky Go e NOW.