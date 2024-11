Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Inter, biglietti introvabili e coreografia. L'appello è di arrivare presto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 29 novembre 2024 - La notte del Franchi - isono ormai- si preannuncia una di quelle da ricordare e raccontare ai nipotini. Al di là del responso del campo, i giorni e le ore che separano dalla sfida con l'(domenica sera ore 18) sono di quelle particolarmente intense da vivere. Come a Firenze non accadeva da tempo. Viola e nerazzurri appaiati in classifica a un solo punto di distanza dal Napoli capolista. E' vero che siamo appena a dicembre, ma ormai il girone d'andata è vicino al giro di boa e un segnale forte il campionato lo ha già mandato. Dicevamo dell'entusiasmo che dilaga in città, complice anche la vittoria (sofferta) delle seconde linee contro il Pafos in Conference League. Palladino non ama separare la squadra tra 'titolarissimi' e 'riserve', ma è innegabile che lo status di certi giocatori sia diverso rispetto ad altri.