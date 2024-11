Ilfattoquotidiano.it - Ferrari, Sainz: “Ero sicuro che avrei rinnovato il contratto. Io al 100% sono meglio di Hamilton. Las Vegas? Con Leclerc ho chiarito”

“In questi 4 anni inho vissuto momenti incredibili, ho vinto per la prima volta in F1, quattro vittorie stupende che mi porterò con me per sempre. Ora posso dire non solo di essere stato pilota della, ma di aver anche vinto. Midivertito“. Carlossta per chiudere la sua esperienza in. Due gare e una Sprint, domani qui in Qatar, poi lo spagnolo saluterà la Rossa. Intervistato dal Corriere della Sera,ha fatto un bilancio della sua avventura sulla: dalla convivenza conal mancato rinnovo deldato l‘ingresso dinella scuderia il prossimo anno.“Quando mi hanno comunicato che nonpiù guidato lastati i giorni e le settimane più brutte della mia vita. Era completamente inatteso, ero convinto di rinnovare e i segnali che ricevevo dal team andavano in quella direzione.