Romadailynews.it - Cina: avvistate quasi 300 cicogne a rischio in zona umida di Hebei

Leggi su Romadailynews.it

Shijiazhuang, 29 nov – (Xinhua) –300bianche orientali, una specie di uccelli in via di estinzione, sono statenelladi Nandagang, un sito patrimonio mondiale naturale nella provincia settentrionale cinese dello, hanno dichiarato oggi le autorita’ locali. La cicogna bianca orientale, sottoposta al massimo livello di protezione in, e’ classificata come specie in pericolo dall’Unione internazionale per la conservazione della natura. Ladi Nandagang, nella citta’ di Cangzhou, e’ un importante sito di sosta e riproduzione lungo la rotta di volo dell’Asia orientale-Australasia. Negli ultimi anni e’ stato gradualmente ripristinato l’ecosistema naturale della, costituito da corpi idrici, bassifondi e isole di habitat.