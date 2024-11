Liberoquotidiano.it - "Che caz***o fai quella faccia?". Affari tuoi, Serena sepolta da oscenità a fine puntata

Tutti sapevano come sarebbe finita ad, tranne lei, la concorrente. Giovedì sera nello studio del quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino tocca a, la simpatica "macellaia dal Veneto". Ad accompagnare la 22enne ex pacchista di Asiago c'è la mamma, Giuliana, simpatica e spigliata come lei. A differenza della figlia, la signora è norcina. "E allora stasera speriamo di insaccare gli sghei", scherza De Martino. La partita va bene, quasi benissimo, ma a mamma e figlia resta un po' l'amaro in bocca per il finale. Restano con tre pacchi in ballo: uno blu, da 50 euro, e due rossi da 75mila e 30mila euro. Il Dottore, perfido, ha gioco facile offrendo proprio 30mila euro.accetta, ma allascopre che nel suo pacco c'erano proprio 75mila euro. E la sua espressione delusa scatena i commenti dei telespettatori su X, a tratti decisamente volgari ed eccessivi.