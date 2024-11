Ilgiorno.it - C’è un pastore al Parco delle Cave: chi è Morgan Grendene e perché ha portato 500 pecora a Milano

Leggi su Ilgiorno.it

, 29 novembre 2024 – Da bambino spendeva i soldipaghette per prendersi cura degli animali. “Altro che videogiochi, mi compravo pecore e capre più tutto il necessario per loro. A 16 anni avevo già un centinaio di bestiole”. Troppo forte la sua passionequalcuno potesse anche solo pensare di ostacolarla. “I miei genitori a un certo punto hanno capito che nessuno poteva allontanarmi dalla strada che avevo scelto: io volevo diventare”. Una vita nella natura E, di 30 anni, originario di Chiavazza, frazione di Biella, c’è riuscito: ha realizzato il suo sogno di bambino. “Adesso di animali ne ho 500 e mi occupo di loro 365 giorni all’anno: d’estate al pascolo in montagna; d’inverno la transumanza in pianura”. Il suo è un gregge vagante. Adesso, per una settimana, la “casa“ a cielo aperto è al, alla periferia ovest della città.