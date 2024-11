Iltempo.it - Atteso il crollo termico. Dove faranno irruzione le "masse d'aria fredda"

In queste ore stanno facendosul nostro Paesed'pilotate da un veloce centro di bassa pressione che nel corso del weekend attraverserà mezza Italia. Antonio Sanò, fondatore del sito ilmeteo.it, avvisa che nel corso della giornata il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni adriatiche e al Sud con precipitazioni via via più diffuse, anche sotto forma di temporale. La neve, almeno inizialmente, cadrà a partire dai 1600 metri circa. Entro sera i venti si intensificheranno dai quadranti nord orientali, provocando un abbassamento delle temperature. Il Nord verrà saltato da questo peggioramento, tant'è che la pressione aumenterà regalando un tempo stabile e più soleggiato. Il weekend sarà caratterizzato dall'azione perturbata della bassa pressione che attraverserà velocemente il Centro Italia per raggiungere il Sud e quindi la Grecia nel giorno di domenica.