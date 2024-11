Amazon punta sull’Italia 12 miliardi di investimenti e migliaia di posti di lavoro

Quifinanza.it - Amazon punta sull’Italia, 1,2 miliardi di investimenti e migliaia di posti di lavoro

Leggi su Quifinanza.it

L’annuncio in merito al grande investitore giunto a Roma, da parte del ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, aveva generato non poche indiscrezioni. Oggi è stato svelato l’arcato:. L’Italia si lega in maniera sempre più stretta ai grandi miliardari che operano oltreoceano, da Elon Musk a Jeff Bezos.L’Italia conferma dunque il proprio ruolo di hub cardine in Europa per il celebre e-commerce. Accordo raggiunto conWeb Services, per la precisione, per ben 1,2di euro. Una somma investita al fine di portare realizzare differenti obiettivi: nuova infrastruttura ed espansione della stessa per servizi cloud nel Paese.investe in ItaliaSi respira un generale entusiasmo da parte del governo di Giorgia Meloni per l’accordo stipulato con. Del resto è comprensibile, tenendo conto della portata della cifra e deidigarantiti.