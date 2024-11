Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce una donna, la immobilizza e tenta di violentarla nella sua auto: arrestato

Forlì, 29 novembre 2024 - Tre donne si sono rivolte nel giro di pochi giorni ai carabinieri della stazione di Forlì denunciando episodi a sfondo sessuale subiti di sera e nelle zone vicine al centro, tra l'area universitaria e la stazione. Dopo alcuni giorni di indagini e alcune sere prima della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i militari dell'Arma hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto un ventottenne, ritenutore del reato di violenza sessuale aggravata. Le ricerche dei carabinieri sono nate dai racconti delle vittime. Due donne hanno denunciato di essere state palpeggiate dall'uomo, poi fuggito a piedi, che le aveva sorprese mentre stavano passeggiando, in due momenti distinti, in vie adiacenti l’area universitaria. In un'altra occasione, una vittima è dovuta ricorrere anche alle cure mediche per varie contusioni riportate a seguito di un'aggressione subita in un parcheggio sotterraneo nelle vicinanze del centro.