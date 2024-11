Movieplayer.it - Adam McKay critica il documentario sui Beatles prodotto da Martin Scorsese: "Ne avevamo davvero bisogno?"

Leggi su Movieplayer.it

Il regista di Don't Look Upaspramente il nuovosui Fab Four, definendolo come "una cosa da sfigati". Il regista di Don't Look Up,, non le manda a dire sul nuovosuida, disponibile ora in streaming su Disney+., che si è visto cancellare da Netflix quello che doveva essere il suo prossimo film (una satira politica da 150 milioni di dollari), non è un fan dei, e lo ha palesato recentemente sui social in modo piuttosto vivace. Il regista ha descritto il Fab Four come un fascino "liberale bianco" sopravvalutato. The Boys, ecco perché la trilogia cinematografica divenne rifiutata Le aspre parole diEcco .