Gaeta.it - A Tozeur, Tunisia, si svolgerà il primo salone internazionale del turismo del Sahara

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, dal 3 al 5 dicembre 2024, avrà luogo la prima edizione dell’InternationalTourism and Oasis Exhibition . Questo evento si preannuncia come un importante raduno di circa 300 professionisti del settore del, sia locali che internazionali, con un focus sulalternativo e sostenibile. L’incontro dimira a posizionare lacome una delle principali destinazioni per unrispettoso dell’ambiente e capace di armonizzare lo sviluppo economico con la necessaria conservazione degli ecosistemi naturali nele nelle oasi.Obiettivi del: promuovere ilsostenibile inIldeldelsi propone di evidenziare e valorizzare il ricco patrimonio culturale e naturale della, un paese noto per la sua diversità ecologica e la sua storia affascinante.