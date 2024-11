Liberoquotidiano.it - Villa Borghese e Via Veneto: i cuori pulsanti della Dolce Vita romana

Leggi su Liberoquotidiano.it

è uno dei parchi più celebri e amati di Roma, un autentico polmone verde nel cuorecittà. Con i suoi circa 80 ettari, il parco unisce natura, arte e storia, offrendo un'esperienza unica ai visitatori. Originariamente creato nel XVII secolo come giardino privato del cardinale Scipione, è oggi un luogo pubblico ricco di fascino. Perfetto per passeggiate, attività sportive o semplicemente per rilassarsi, il parco rappresenta un'oasi di pace, con scorci panoramici sulla città eterna. Una delle vie che lo affianca è via, una delle strade più celebricittà, simbolodegli anni '50 e '60. Costellata di eleganti caffè, hotel di lusso e ristoranti esclusivi, era il luogo prediletto da star del cinema e intellettuali. Fellini la rese immortale nel suo film La