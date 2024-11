Ilrestodelcarlino.it - "Tre incontri per confrontarsi con i giovani"

In che modo ivivono la città in cui sono nati, in cui si formano o che hanno scelto per studio o lavoro? Quali sono le loro idee e proposte per contribuire alle azioni da mettere in campo nei prossimi anni? Parte da questi due interrogativi il ciclo di tre’Sei la mia città’ proposto dall’assessorato alle Politicheli del Comune di Cesena che si terrà lunedì 2 e martedì 3 dicembre. Il programma prevede trerivolti a tre distinti gruppi: si comincerà lunedì alle 16.30 al Campus di Cesena con iuniversitari. Alle 20.30 si proseguirà presso lo Spazio Marte (via Silvio Corbari, 175, Cesena) in compagnia deiadulti under 30, per finire, martedì 3 dicembre alle 15 presso la Biblioteca Malatestiana Ragazzi dove l’assessora Giorgia Macrelli incontrerà gli studenti delle scuole superiori.