Ilfattoquotidiano.it - Trasporta 40 kg di cannabis in aeroporto: star di Netflix Olga Bednarska condannata a 20 mesi con pena sospesa. “Ha pianto quando le hanno risparmiato il carcere”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha provato are 40 kg didalla Thailandia all’di Manchester. Ed era anche andata vicina a riuscirci, ma il suo viaggio si è interrotto proprio sul finale, in Inghilterra, dove gli agentiperquisito le due valigie che aveva con sé, scoprendo così un quantitativo di marijuana dal valore di 150 mila euro. Ed è per questo motivo che è stata arrestata, e successivamente, influencer, modella edella serieToo Hot to Handle, la cui sfida obbliga i partecipanti ad astenersi dai rapporti sessuali (anche autoerotici).La vicenda risale allo scorso 20 ottobre,la donna è stata fermata ina Manchester. Dopo aver comunicato agli agenti di aver preparato lei stessa le valigie, la 27enne ha confessato in un secondo momento che i bagagli le erano stati dati nell’di partenza e che non sapeva come sbloccare il codice di sicurezza.