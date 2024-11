Romadailynews.it - Teatro del Lido: domenica 1° dicembre in scena HAPPY B. firmato Teatro del Drago. Spettacolo finalista del Premio Scenario Infanzia 2022

DELDI OSTIAdelpresentaB.regia e drammaturgia Mariasole Brusaautrice e performer Erika Salamonedai 7 anni1°h 171°alle 17 va inB. unoper bambine e bambini dai 7 anni in sualRIOdel, la compagnia di una delle famiglie più antiche nel settore dei burattini e delle marionette dalla prima metà del XIX secolo.Lofonde, danza, circo contemporaneo edi figura e vede protagonista Anita, una bambina di 9 anni che, quando il giorno del suo compleanno si ritrova in isolamento nella sua cameretta, impossibilitata a condividere con altri il suo giorno speciale, scopre che la solitudine non è un nemico da sconfiggere, ma una condizione da esplorare e comprendere.