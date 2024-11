Linkiesta.it - Sull’Ucraina, i deputati del Pd votano ancora una volta in tre modi diversi

Dopo il dibattito di martedì in Plenaria sul sostegno europeo all’Ucraina, il Parlamento europeo ha votato oggi una risoluzione per dare più aiuti militari a Kyjiv. Si tratta di aerei, missili a lungo raggio e moderni sistemi di difesa aerea. Nel testo si parla anche del coinvolgimento della Corea del Nord e dei test russi sui nuovi missili balistici in Ucraina che segnano «una nuova fase della guerra». Gli eurohanno chiesto inoltre alla Cina di porre fine a ogni assistenza militare a Mosca.Il Pd, alla fine, ha votato a favore della risoluzione, con due astensioni: Marco Tarquinio e Cecilia Strada. Ma,una, su vari punti della risoluzione è partito il solito psicodramma del partito di Elly Schlein. C’è stato, per esempio, il voto contrario del Partito democratico – in linea con il gruppo di S&D – su una questione cruciale.