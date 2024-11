Thesocialpost.it - “Se Sinner non mi avesse battuto quel giorno, oggi non sarebbe nessuno”: la provocazione del campione

La carriera di un tennista è costellata di vittorie, sconfitte e, a volte, episodi che lasciano un segno indelebile. Questo è quanto accaduto a Steve Johnson, ex numero 21 del mondo, che nel podcast Nothing Major ha raccontato un episodio divertente – e al tempo stesso per lui traumatico – legato a una partita contro Jannikagli Internazionali d’Italia 2019.L’inizio promettente e la svolta inaspettata“Era il 2019, credo. Ero tra i primi quaranta al mondo e stavo giocando a Roma, un posto dove non ho mai fatto bene”, ha iniziato Johnson. Poi, descrivendo il suo avversario, ha aggiunto: “Non avevo mai sentito parlare di lui prima. Vedo questo ragazzo alto e magro, un metro e novanta per 50 chili, e penso: ‘Devo vincere, perchéuna figuraccia perdere contro di lui sul Centrale’”.