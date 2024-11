Panorama.it - Scoprire il Giorno del Ringraziamento attraverso il cinema

Ildel– in inglese Thanksgiving Day -, che cade ogni anno il quarto giovedì di novembre (ma in Canada il secondo lunedì di ottobre) è per gli americani la festa più importante dell'anno insieme al 4 luglio (dell'Indipendenza) e al Natale.Il Thanksgiving Day viene comunemente fatto risalire al 1621, quando nella città di Plymouth, nel Massachusetts, i padri pellegrini si riunirono per ringraziare il Signore del buon raccolto.Nel 1863, nel bel mezzo della guerra di secessione, Abramo Lincoln proclamò la celebrazione deldel, che da quel momento diventò una festa annuale e perse gradualmente il suo significato cristiano. In Europa abbiamo conosciuto questa festa in virtù di film e serie tv in cui viene rappresentata spesso come l'occasione di riunirsi attorno al famoso ospite a pranzo (il tacchino) per ringraziare (Dio, la vita, gli amici, i parenti) per ciò che si ha.