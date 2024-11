.com - Rinascita Imprese e Confcommercio Roma, la testimonianza di Axelance sul valore dell’adesione

Leggi su .com

La Galleria del Centro Culturale Amministrativo di Velletri ha ospitato l’evento “L’Associazionismo e l’Impresa – valorizzazione e sviluppo delledel territorio: il ruolo di”, organizzato da, una delle Associazioni Aderenti di.Tra i protagonisti dell’evento,, rappresentata da Giulio Niccolò Maria Capasso, ha portato il proprio contributo sottolineando l’importanza dell’associazionismo per affrontare le sfide attuali e creare un futuro di crescita condivisa., nata dall’esperienza di Assodigit, si distingue per il suo approccio etico e innovativo, che punta alla valorizzazione delle tecnologie e alla collaborazione tra competenze diverse per sostenere lo sviluppo delle, ladi Giulio Niccolò Maria CapassoCapasso ha dichiarato che “non è e non vuole solo essere una somma di competenze tecniche.